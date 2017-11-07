В Армении военнослужащие ЮВО сдали кровь нуждающимся больным

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, уже в 10-ый раз добровольно сдали кровь и ее компоненты нуждающимся больным, об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа.

В городах Гюмри и Ереван военными медиками российского соединения и филиала окружного военного клинического госпиталя проводился забор крови у более 300 военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей на безвозмездной основе.

В среднем, каждый военнослужащий сдал порядка 200 мл, а опытные доноры - 350-400 мл крови. В общем, было собрано более 100 литров крови и ее компонентов.

После проверки крови в лаборатории, ее передадут в медицинские учреждения Республики Армения для оказания помощи нуждающимся жителям и больным.

В российском соединении в Закавказье «Дни донора» проходят с 2011 года и приобрели традиционный характер. В общей сложности за шесть лет в акции приняли участие более 2 тыс. человек, которые сдали порядка одной тонны донорской крови.