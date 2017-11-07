Министр ИД Армении Эдвард Налбандян встретился с вице-спикером Кнессета Израиля Тали Плосков

Прибывший 6 ноября с официальным визитом в Израиль министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян провел встречу с вице-спикером Кнессета Израиля, руководителем парламентской группы дружбы Израиль – Армения Тали Плосков. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Приветствуя Эдварда Налбандяна, Тали Плосков с теплотой вспомнила содержательные встречи с министром иностранных дел РА в ходе своих визитов в Армению.

Министр Налбандян отметил важность дальнейшего расширения межпарламентских связей, в данном контексте высоко оценив сотрудничество групп дружбы, действующих в парламентах двух стран, деятельность общественного форума «Армения-Израиль».

Собеседники коснулись шагов, предпринимаемых в направлении развития двусторонних отношений, децентрализованного сотрудничества, активизации культурных контактов, стимулирования туризма.



Глава МИД Армении и вице-спикер Кнессета Израиля обратились также к армяно-еврейским историческим общностям, деятельности армянской общины Израиля и еврейской общины Армении.

Эдвард Налбандян и Тали Плосков обменялись мнениями вокруг ряда актуальных региональных вопросов.