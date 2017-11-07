Время в Ереване: 11:07:36,   7 Ноябрь

Трамп попросил у Конгресса денег на защиту от Северной Кореи


Президент США Дональд Трамп попросил Конгресс увеличить оборонный бюджет страны в связи с угрозой со стороны Северной Кореи. Его послание палате представителей опубликовано на сайте Белого дома, сообщает Арменпресс со ссылкой на Reuters.

«Запрос включает в себя дополнительные 4 миллиарда долларов для поддержки противоракетных систем и усовершенствования обороны для противодействия угрозе со стороны Северной Кореи», — говорится в письме.

6 ноября Трамп заявил, что эра стратегического терпения по отношению к Северной Корее закончилась. Об этом он сказал во время визита в Японию.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации