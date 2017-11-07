Трамп попросил у Конгресса денег на защиту от Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп попросил Конгресс увеличить оборонный бюджет страны в связи с угрозой со стороны Северной Кореи. Его послание палате представителей опубликовано на сайте Белого дома, сообщает Арменпресс со ссылкой на Reuters.

«Запрос включает в себя дополнительные 4 миллиарда долларов для поддержки противоракетных систем и усовершенствования обороны для противодействия угрозе со стороны Северной Кореи», — говорится в письме.

6 ноября Трамп заявил, что эра стратегического терпения по отношению к Северной Корее закончилась. Об этом он сказал во время визита в Японию.