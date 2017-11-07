Техасский стрелок расстрелял прихожан церкви из-за конфликта с тещей

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Причиной стрельбы, которая 5 ноября произошла в баптистской церкви в Техасе, мог стать конфликт в семье Девина Келли, учинившего бойню. Об этом рассказал представитель департамента Техаса по общественной безопасности Фримен Мартин,ак передает Арменпресс , об этом сообщает телеканал CNN.

Он заявил, что теща, регулярно посещавшая баптистскую церковь в Сазерленд-Спрингс, получала от Келли угрозы. Также удалось выяснить, что в семье Келли неоднократно вспыхивали конфликты, он несколько раз избивал жену и пасынка.

Президент США Дональд Трамп говорил, что считает причиной стрельбы «проблемы с психикой» Келли.

Девин Келли утром 5 ноября вошел в церковь города Сазерленд-Спрингс в Техасе и начал стрелять по прихожанам. Погибли 26 человек.