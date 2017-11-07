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Техасский стрелок расстрелял прихожан церкви из-за конфликта с тещей


Причиной стрельбы, которая 5 ноября произошла в баптистской церкви в Техасе, мог стать конфликт в семье Девина Келли, учинившего бойню. Об этом рассказал представитель департамента Техаса по общественной безопасности Фримен Мартин, как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал CNN.

Он заявил, что теща, регулярно посещавшая баптистскую церковь в Сазерленд-Спрингс, получала от Келли угрозы. Также удалось выяснить, что в семье Келли неоднократно вспыхивали конфликты, он несколько раз избивал жену и пасынка.

Президент США Дональд Трамп говорил, что считает причиной стрельбы «проблемы с психикой» Келли.

Девин Келли утром 5 ноября вошел в церковь города Сазерленд-Спрингс в Техасе и начал стрелять по прихожанам. Погибли 26 человек.

 



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