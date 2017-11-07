Дональд Трамп прибыл в Южную Корею

Президент США Дональд Трамп прибыл во вторник с государственным визитом в Республику Корея. Самолет с американским лидером на борту приземлился на американской военно-воздушной базе в Осане примерно в 60 км от Сеула, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На взлетно-посадочной полосе Трампа и его супругу Меланью приветствовала министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва, представители правительства, американского посольства, а также командования военного контингента США в Южной Корее.

Сразу после прибытия Трамп пересел в вертолет и отправился на новую военную базу США Кэмп Хамфриз в городе Пхёнтхэк. После посещения лагеря он отправится в Сеул на встречу с президентом Мун Чжэ Ином. Ожидается, что главной темой визита станет ракетно-ядерная проблема КНДР, а также вопрос соглашения о свободной торговле между США и Республикой Корея.

В последний раз глава Белого дома наносил государственный визит в эту страну четверть века назад. С тех пор американские лидеры совершали рабочие поездки в республику.

Поездка Трампа в Южную Корею является частью его турне по Азиатско-Тихоокеанскому региону - самому продолжительному из всех, которые предпринимались за последние 25 лет кем-либо из американских президентов. Белый дом не скрывает, что главная цель поездки, которая завершится 14 ноября, - договориться об усилении дипломатического и экономического давления на Пхеньян с тем, чтобы обуздать его ядерные амбиции. Другая приоритетная задача - продвижение экономических интересов США в регионе и особенно решение ряда давно назревших, по мнению Вашингтона, торговых проблем с Китаем.

В программе 10-дневной поездки Трампа, помимо посещения Республики Корея, Китая и Японии, - участие во встречах на высшем уровне членов организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во вьетнамском Дананге, а также Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Восточноазиатского саммита в столице Филиппин Маниле.