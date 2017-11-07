Армянская община Израиля оценивает важность шагов, направленных на оживление отношений между Арменией и Израилем. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал руководитель комитета Айдата Иерусалима Акоп Севан. По его словам, в последнее время наблюдаются определенные сдвиги в отношениях между Арменией и Израилем.

«В течение последних 20-25 лет в отношениях между Арменией и Израилем не было ощутимых результатов. Сейчас мы видим определенные сдвиги в отношениях между Арменией и Израилем, и надеемся, что эти шаги станут стартовой площадкой для развития отношений между обеими странами»,- сказал руководитель комитета Айдата Иерусалима Акоп Севан.

По его словам, в аспекте экономических отношений имеется большой потенциал для развития отношений между обеими странами. В частности, обоюдный интерес могут представлять сельское хозяйство, здравоохранение.

«Сегодня уровень экономических отношений между обеими странами крайне низок. На израильком рынке с трудом можно найти армянские товары, иногда – только вино. Этот пробел можно восполнить. Армянская община Израиля является сторонницей того, чтобы уровень экономических отношений между обеими странами повысился»,- сказал руководитель комитета Айдата Иерусалима Акоп Севан.

По его словам, есть озабоченность по поводу политического аспекта отношений между обеими странами, и в данном аспекте они пока сохранятся на том же уровне. Он не предвидит значительных изменений. «Мы знаем, что Израиль продолжает вооружать Азербайджан, который ведет антиармянскую политику. С другой стороны, мы имеем непризнание Геноцида армян. Не исключено, что оживление отношений между Арменией и Израилем возможно в контексте не столь хороших отношений с Турцией. Не секрет, что сегодня отношения между Израилем и Турцией уже не прежние»,- сказал руководитель комитета Айдата Иерусалима Акоп Севан.

По его словам, визиты последнего времени играют важную роль, и он надеется на результаты в будущем.

По приглашению премьер-министра и главы МИД Израиля, министр ИД РА Эдвард Налбандян посетил Израиль с официальным визитом 6-7 ноября.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, запланированы встречи главы внешнеполитического ведомства Армении с высокопоставленными представителями исполнительной и законодательной властей Израиля.

В Иерусалиме Эдвард Налбандян встретится с Иерусалимским патриархом ААЦ архиепископом Манукяном.

Ранее в резиденции президента Израиля состоялось награждение Шарля Азнавура и его сестры Аиды медалью Рауля Валленберга, организованное Межународной организацией имени Рауля Валленберга.

Эта награда была вручена Азнавурам за гуманный подход. В годы фашистской оккупации в Париже мать Азнавуров – Кнар, и их отец – Миша, а также они сами, скрывали в своей квартире преследуемых фашистами армян и евреев, подвергая свои жизни опасности.