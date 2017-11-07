Карнут является перспективным памятником: Раскопаны городище и некрополь одного периода

В этом году продолжались раскопки в общине Карнут Ширакской области на территории ранее обнаруженного некрополя эпохи ранней бронзы. В беседе с «Арменпресс» ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии НАНА, руководитель экспедиции Рубен Бадалян сказал, что на той же территории они нашли городище и некрополь одной эпохи.

«Это довольно перспективный памятник. Я вел здесь раскопки еще в 1981 году, затем раскопки были прекращены. В результате сельскохозяйственных и строительных работ памятник был поврежден»,- сказал он, добавив, что в первые годы работы экспедиции были направлены на сохранения и спасение этого памятника.

По его словам, они надеятся возобновить раскопки в будущем году, доведя площадь раскопок до трех соток.

Как сказал Рубен Бадалян, в результате проведенных масштабных раскопок выяснилось, что обнаруженное городище меняет представления о размерах и хронологии памятника. «Вместо сравнительно небольшого объекта мы сейчас имеем дело с территорией в примерно 7-8 гектаров. Подобных памятников, где равноизученными были городище и некрополь, на территории Армении сравнительно немного. Обычно, акцент ставится на одном или другом, а в Карнуте мы имеем возможность изучить их в комплексе»,- сказал ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии НАНА, руководитель экспедиции Рубен Бадалян.

По его словам, в этом году в результате раскопок удалось выделить захоронения одного поколения, где обнаружены сосуды с орнаментом кур-араксовской культуры и бронзовые предметы – ожерелье, серьги.

«Вблизи этого захоронения обнаружено другое – более бедное, одноместное, которое, по всей вероятности было использовано один раз»,- сказал ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии НАНА, руководитель экспедиции Рубен Бадалян.