Европейские индексы - 06-11-17
МОСКВА, 7 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 ноября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.07% и составил 13468.79 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.19% и составил 5507.25 пункта, британский FTSE вырос на 0.03% и составил 7562.28 пункта, российский MICEX не изменился и опять составил 2081.15 пункта, а RTSI снизился на 0.17% и составил 1109.38 пункта.
- 09:39 Европейские индексы - 06-11-17
- 09:36 Американские индексы выросли - 06-11-17
- 09:32 Цены на цветные металлы - 06-11-17
- 09:30 Цены на драгоценные металлы выросли - 06-11-17
- 09:24 Цены на нефть выросли - 06-11-17
- 06.11-21:59 Задержан пассажир авиарейса Франкфурт-на-Майне — Ереван
- 06.11-21:43 Из 23 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 3 и 6 ноября, раскрыт 21
- 06.11-21:36 В последнем туре командного чемпионата Европы женская сборная Армении проиграла сборной России
- 06.11-21:20 Мужская сборная Армении в последнем туре командного чемпионата Европы сыграла вничью
- 06.11-21:10 Предстоящие на 7 ноября мероприятия
- 06.11-20:44 Президент Армении принял участие в торжественном вечере, посвященном 85-летию Союза композиторов
- 06.11-19:45 Штат Индиана признал Геноцид армян
- 06.11-19:39 Президент Республики Арцах принял российских предпринимателей армянского происхождения
- 06.11-19:16 Скончалась мать генсека ОДКБ Юрия Хачатурова
- 06.11-19:05 Во французском городе Вьен осквернен посвященный жертвам Геноцида армян памятник
- 06.11-18:30 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-11-17
- 06.11-18:27 Азиатские индексы - 06-11-17
- 06.11-18:15 Мэр Еревана встретился с вице-президентом Азиатского банка развития
- 06.11-18:03 Премьер-министр Армении принял делегацию во главе с вице-президентом Азиатского банка развития
- 06.11-17:58 СМИ: слушания об экстрадиции Пучдемона в Испанию начнутся 17 ноября
- 06.11-17:53 В Степанакерте состоялся чемпионат Армении по бильярду
- 06.11-17:52 Техасский стрелок покончил с собой
- 06.11-17:45 Предстоящие на 7 ноября мероприятия
- 06.11-17:44 Мэр Еревана поручил в вопросе праздничного оформления города проявлять единый подход
- 06.11-17:41 Глава Чехии объявил об участии в президентских выборах
- 06.11-17:26 Во Франции назвали лауреата Гонкуровской премии
- 06.11-17:18 СМИ назвали предполагаемую тему встречи Путина и Эрдогана
- 06.11-17:11 Bulgari покрыл сумки и галстуки звездами к Рождеству
- 06.11-17:09 В возможность независимости Каталонии верят 15% ее жителей, показал опрос
- 06.11-17:06 Багдад потребовал от курдской автономии отказаться от идеи независимости
- 06.11-16:59 Нефть резко подорожала после ареста принцев в Саудовской Аравии
- 06.11-16:42 Российский космонавт опубликовал сделанные из космоса фотографии Еревана
- 06.11-16:28 В Армении созданы благоприятные условия для предпринимательства: президент Армении Серж Саргсян
- 06.11-16:27 Азнавур в апреле выступит с двумя концертами в России
- 06.11-16:22 Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу
16:10, 04.11.2017
Просмотрели 1211 раз Джуди Чу призвала США начать с Арменией диалог по вопросу внедрения более эффективной системы налогообложения торговли
19:14, 02.11.2017
Просмотрели 999 раз Если Азербайджан желает, чтобы Армения присоединилась к железной дороге Баку- Тбилиси-Карс, то должен признать независимость Арцаха: Шармазанов
13:45, 04.11.2017
Просмотрели 939 раз Зоны конфликтов должны быть включены в международные экологические программы – ПА Евронест приняла резолюцию
12:24, 05.11.2017
Просмотрели 926 раз Чувство безнаказанности за преступления против армян превращается в Азербайджане в опасную «культуру» - делегация РА в ЮНЕСКО
18:13, 31.10.2017
Просмотрели 874 раз Никто не желает быть внуком убийцы: турецкий журналист о процессе признания Турцией Геноцида армян