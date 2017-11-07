Европейские индексы - 06-11-17

МОСКВА, 7 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.07% и составил 13468.79 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.19% и составил 5507.25 пункта, британский FTSE вырос на 0.03% и составил 7562.28 пункта, российский MICEX не изменился и опять составил 2081.15 пункта, а RTSI снизился на 0.17% и составил 1109.38 пункта.