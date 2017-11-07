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К северу от Мартакерта состоится мониторинг ОБСЕ


8 ноября, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана севернее города Мартакерт. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МИД Арцаха. 

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять полевые помощники Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и Огнен Йович (Босния и Герцеговина). Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.

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