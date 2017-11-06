В последнем туре командного чемпионата Европы женская сборная Армении проиграла сборной России со счетом 0,5:3,5.

Как сообщает Арменпресс, Элина Даниелян, Лилит Мкртчян и Мария Геворгян потерпели поражение, а Лилит Галоян сыграла вничью.