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Мужская сборная Армении в последнем туре командного чемпионата Европы сыграла вничью


Мужская сборная Армении в последнем туре командного чемпионата Европы сыграла вничью со сборной Сербии – 2:2.

Как сообщает Арменпресс, в составе сборной Армении победу одержал Габриел Саргсян, а Оганес Габузян потерпел поражение. Вничью сыграли Сергей Мовсесян и Грант Мелкумян .

Чемпионом Европы стала сборная Азербайджана.

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