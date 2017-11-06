Мужская сборная Армении в последнем туре командного чемпионата Европы сыграла вничью со сборной Сербии – 2:2.

Как сообщает Арменпресс, в составе сборной Армении победу одержал Габриел Саргсян, а Оганес Габузян потерпел поражение. Вничью сыграли Сергей Мовсесян и Грант Мелкумян .

Чемпионом Европы стала сборная Азербайджана.