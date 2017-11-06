Задержан пассажир авиарейса Франкфурт-на-Майне — Ереван
4 ноября в 7:00, после прибытия авиарейса Франкфурт-на-Майне — Ереван, сотрудники Малатийского отдела Полиции РА в ереванском аэропорту «Звартноц» задержали Давида А., 1980 г.р., который с 22 августа разыскивался по обвинению по пунктам 1 и 2 части 2 статьи 178 УК РА /Мошенничество/. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.
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