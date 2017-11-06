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Из 23 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 3 и 6 ноября, раскрыт 21


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 23 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 3 и 6 ноября, раскрыт 21.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, раскрыто также 26 случаев кражи, 3 случая присвоения, по 2 случая мошенничества, хулиганства и незаконной вырубки деревьев, по 1 случаю похищения человека, уклонения от уплаты налогов, грабежа, киберпреступности и злоупотребления должностными полномочиями, зарегистрировано 4 случая обнаружения наркотиков и 1 случай изъятия оружия и боеприпасов.
Из ранее совершенных преступлений раскрыто 8 случаев кражи и 2 случая причинения телесных повреждений.
За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 18 ДТП: 2 человека погибли, 26 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.



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