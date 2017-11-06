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Президент Армении принял участие в торжественном вечере, посвященном 85-летию Союза композиторов


Президент Армении Серж Саргсян 6 ноября в концертном зале имени Арама Хачатуряна принял участие в торжественном вечере, посвященном 85-летию Союза композиторов Армении

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян за их вклад в музыкальную деятельность и по случаю 85-летия Союза композиторов наградил ряд артистов высокими государственными наградами и званиями.



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