Президент Армении принял участие в торжественном вечере, посвященном 85-летию Союза композиторов

Президент Армении Серж Саргсян 6 ноября в концертном зале имени Арама Хачатуряна принял участие в торжественном вечере, посвященном 85-летию Союза композиторов Армении

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян за их вклад в музыкальную деятельность и по случаю 85-летия Союза композиторов наградил ряд артистов высокими государственными наградами и званиями.