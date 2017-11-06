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Штат Индиана признал Геноцид армян


Губернатор штата Индиана США Эрик Холкомб принял специальное заявление, в котором поминает совершенный в Османской империи Геноцид армян, а также организованное уничтожение греков, ассирийцев и сирийцев. Как сообщает Арменпресс, губернатор призвал граждан Индианы поминать данные события, а 6-12 ноября объявил неделей информированности об армянских вопросах.

Заявление губернатора поприветствовали комитет «Ай Дата» США, Совет христиан Ирака и другие общественные организации.

Таким образом, Индиана стала 48-м штатом США, признавшим Геноцид армян. Только штаты Алабама и Миссисипи официально не признали Геноцид армян.



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