Время в Ереване: 11:07:36,   6 Ноябрь

Президент Республики Арцах принял российских предпринимателей армянского происхождения


Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 6 ноября принял российских предпринимателей армянского происхождения Самвела Саркисяна, Арарата Тавадяна, Григория Гаспаряна и обсудил с ними вопросы, касающиеся осуществления в Арцахе различных программ.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Бако Саакян подчеркнул важность вклада Диаспоры в обустройство Арцаха, отметив роль предпринимателей из Диаспоры в развитии в республике современной бизнес-культуры.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации