Президент Республики Арцах принял российских предпринимателей армянского происхождения

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 6 ноября принял российских предпринимателей армянского происхождения Самвела Саркисяна, Арарата Тавадяна, Григория Гаспаряна и обсудил с ними вопросы, касающиеся осуществления в Арцахе различных программ.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Бако Саакян подчеркнул важность вклада Диаспоры в обустройство Арцаха, отметив роль предпринимателей из Диаспоры в развитии в республике современной бизнес-культуры.