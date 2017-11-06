Скончалась мать генсека ОДКБ Юрия Хачатурова

Секретариат и Объединённый штаб ОДКБ выразили глубокие и искренние соболезнования Генеральному секретарю Организации Договора о коллективной безопасности Юрию Григорьевичу Хачатурову в связи со скоропостижной кончиной матери Хачатуровой Екатерины Ефимовны. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на сайте ОДКБ.

Редколлегия Арменпресс также выражает соболезнования Юрию Хачатурову и всем его родственникам в связи с невосполнимей утратой.