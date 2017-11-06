Во французском городе Вьен осквернен посвященный жертвам Геноцида армян памятник. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Le Dauphine, на обеих сторонах памятника были сделаны оскорбительные надписи.

Союз армянских ассоциаций Вьена осудил данный шаг и в связи с этим направил жалобу властям города. «В сердцах армян нет ненависти и желания мести, однако никто и ничего не может остановить их борьбу за закон, справедливость и истину», - говорится в заявлении Союза.

«Осквернением данного памятника оскверняется не только память жертв Геноцида 1915 года, но и многочисленных армян, которые погибли, сражаясь за Францию в ходе двух мировых войн», - говорится в заявлении.