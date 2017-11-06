Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-11-17

ЕРЕВАН, 6 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 6 ноября, курс доллара США вырос на 0.79 драмa и составил 485.16 драм. Курс евро сократился на 1.22 драмa и составил 562.93 драм. Курс российского рубля сократился на 0.05 драмa и составил 8.23 драм. Курс британского фунта вырос на 2.87 драмa и составил 635.75 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 154.69 драмa и составила 19766.11 драм. Цена серебра выросла на 0.52 драмa и составила 266.5 драм. Цена платины сократилась на 116.74 драмa и составила 14381.59 драм.