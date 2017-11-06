Азиатские индексы - 06-11-17

ТОКИО, 6 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.04% и составил 22548.35 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.08% и составил 1792.66 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.49% и составил 3388.17 пункта, а HANG SENG снизился на 0.02% и составил 28596.80 пункта.