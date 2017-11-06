Мэр Еревана встретился с вице-президентом Азиатского банка развития

Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с делегацией, возглавляемой вице-президентом Азиатского банка развития (АБР) Чжаном Вэньцайем. Высоко оценив сформированное с АБР сотрудничество, мэр Тарон Маргарян отметил, что в рамках взаимодействия с банком в последние годы успешно реализовываются все намеченные программы, которые отличаются своей эффективностью.

«Начиная с 2012 года мэрия Еревана активно сотрудничает с Азиатским банком развития, и сформированное взаимодействие, действительно, успешное и эффективное, свидетельством которого являются совместно реализуемые программы и обеспечение их продолжительности. В этом контексте реализовывается программа по строительству объездной дороги Еревана. Пользуясь случаем хочу выразить свою благодарность и признательность армянской команде банка, которая вместе с нами день и ночь делают все возможное, чтобы все намеченные программы были реализованы должным образом и в сроки», - отметил Тарон Маргарян.

Выразив благодарность за теплый прием, вице-президент Азиатского банка развития (АБР) Чжан Вэньцай в свою очередь выразив удовлетворение ходом реализации совместных программ и их результатами, подчеркнул, что мэрия Еревана надежный и серьезный партнер для банка.

«Между Азиатским банком развития и мэрией Еревана сформированы прекрасные отношения, что дает возможность довести до конца все программы и начать новые проекты. Господин мэр, я уже успел на месте ознакомиться со строительством автодороги и, пользуясь случаем, хочу выразить свое удовлетворение результатами совместно реализованных работ, благодаря чему обеспечены должная организация и качество выполняемых работ. Хочу также заверить вас, что Ереван очень важный для нас партнер, и мы выражаем свою готовность продолжить наше сотрудничество, расширяя программы и их направления», - отметил Чжан Вэньцай.

В рамках встречи коснувшись расширения рамок и направлений сотрудничества, мэр Тарон Маргарян придал особую важность реализации программ, направленных на реформу общественного транспорта и модернизацию лифтового хозяйства. Он также подчеркнул, что по этим двум направлениям в ближайшие годы в Ереване будут предприняты конкретные шаги, в рамках которых ожидается также активное участие Азиатского банка развития. Вице-президент Азиатского банка развития (АБР) Чжан Вэньцай заверил, что по этой части также банк готов содействовать мэрии Еревана.