Премьер-министр Армении принял делегацию во главе с вице-президентом Азиатского банка развития

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял делегацию во главе с вице-президентом Азиатского банка развития (АБР) Чжаном Вэньцайем.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, отметив, что АБР является одним из ключевых партнеров правительства Армении, премьер подчеркнул, что за последние годы в Армении было реализовано 25 совместных проектов, в том числе с участием частного сектора.

Карен Карапетян отметил важность реализации проектов в сфере инфраструктур, в частности, строительство дорожного коридора Север-Юг, реконструкцию межгосударственной дороги Ванадзор-Алаверди-Грузия (М-6), и другие проекты. Премьер отметил, что правительство Армении заинтересовано в постоянном развитии сотрудничества с АБР и расширении финансирования частного сектора.

Поблагодарив за прием, Чжан Вэньцай отметил, что АБР готов продолжать оказывать содействие в реализации инициатив правительства Армении в области развития инфраструктуры, энергетики, здравоохранения, образования и др.

Вице-президент АБР отметил, что банк в настоящее время разрабатывает стратегию проектов, запланированных на период до 2030 года, и добавил, что необходимо обсудить с Арменией все направления сотрудничества. Он сообщил, что банк планирует расширить финансирование частного сектора в Армении.

Собеседники также обсудили разные вопросы двустороннего сотрудничества, а также коснулись возможностей привлечения частного сектора в проект строительства дорожного коридора Север-Юг.