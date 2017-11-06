СМИ: слушания об экстрадиции Пучдемона в Испанию начнутся 17 ноября

Слушания об экстрадиции экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию начнутся 17 ноября в Брюсселе. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник телеканал VTM со ссылкой на источники в суде.

По информации телеканала, адвокат Пучдемона Поль Бекар намерен добиваться отказа Бельгии от исполнения европейского ордера на арест его клиента, выданного Испанией, мотивируя это возможной предвзятостью и политизированным характером суда, который ожидает экс-главу Каталонии в Мадриде.

В воскресенье вечером бельгийский суд освободил экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых его соратников под подписку о невыезде до вынесения решения об исполнении европейского ордера. Ранее бывший глава Каталонии и четверо его соратников сдались бельгийской полиции.





