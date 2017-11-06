В Степанакерте состоялся чемпионат Армении по бильярду

В столице Республики Арцах Степанакерте со 2 по 5 ноября состоялся открытый чемпионат Армении по бильярду «Свободная пирамида», в котором приняли участие 40 спортсменов из Армении и Арцаха. Как сообщает Арменпресс, чемпионат был организован Армянской федерацией бильярдного спорта при поддержке министерства науки, образования и спорта Арцаха, бильярдного клуба «Россия» и Федерации бильярда Арцаха.

В результате трехдневной жесткой и жестокой конкуренции вышли в финал спортсмены Размик Варданян и Аветис Аветисян. В начале финального матча у Аветиса Аветисяна было преимущество со счетом 3:0, но затем Размик Варданян стал сильнее, выиграв в финале со счетом 7:4. Размик Варданян в четвертый раз стал чемпионом Армении.

Победителей наградили начальник управления спорта министерства науки, образования и спорта Арцаха Ашота Даниеляном, ответственный секретарь Федерации бильярда Арцаха Григор Аракелян и руководитель клуба «Россия» Алик Манукян. Победители были награждены медалями, дипломами и денежными премиями. Чемпион Размик Варданян также был награжден кубком. Лучший молодой спортсмен турнира получил кий «Виталий Балаян».