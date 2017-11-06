Мэр Еревана поручил в вопросе праздничного оформления города проявлять единый подход
17:44, 6 Ноябрь, 2017
В ходе состоявшегося в мэрии Еревана рабочего совещания, которое вел мэр Тарон Маргарян, было доложено, что в столице начались подготовительные работы по праздничному новогоднему оформлению столицы.Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, главному дизайнеру Еревана Гарнику Аматуняну, управлению внешнего оформления и рекламы аппарата мэрии, руководителям административных районов и соответствующим службам мэр Тарон Маргарян поручил сформировать рабочую группу и проявить единый подход в вопросе праздничного оформления столицы.
«В вопросе новогоднего оформления столицы должен быть проявлен единый подход. Необходимо также сотрудничать с частным сектором, представители которого с каждым годом с большей готовностью принимают участие в работах по праздничному оформлению. Подобная готовность, безусловно, должна поощряться. Следовательно, окажите профессиональную поддержку всем заинтересованным лицам. Это будет также еще одним важным шагом для укрепления сотрудничества между мэрией Еревана и частным сектором», - отметил Тарон Маргарян.