Мэр Еревана поручил в вопросе праздничного оформления города проявлять единый подход

В ходе состоявшегося в мэрии Еревана рабочего совещания, которое вел мэр Тарон Маргарян, было доложено, что в столице начались подготовительные работы по праздничному новогоднему оформлению столицы.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, главному дизайнеру Еревана Гарнику Аматуняну, управлению внешнего оформления и рекламы аппарата мэрии, руководителям административных районов и соответствующим службам мэр Тарон Маргарян поручил сформировать рабочую группу и проявить единый подход в вопросе праздничного оформления столицы.», - отметил Тарон Маргарян.