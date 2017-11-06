Глава Чехии объявил об участии в президентских выборах

Глава Чехии Милош Земан в понедельник на пресс-конференции официально объявил о своем участии в президентских выборах 12-13 января 2018 года, одновременно его штаб представил документы о собранных 113 тысячах подписей сограждан (при обязательных 50 тысячах) в поддержку Земана, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Хочу поблагодарить всех, кто подписал петицию в мою поддержку, некоторые даже сопроводили свои подписи очень теплыми и трогательными пожеланиями. Подписей на сей раз собрано 113 тысяч, пять лет назад их было 106 тысяч, причем тогда не нужно было сопровождать подписи своими личными данными", — сказал Земан.

Регистрация кандидатов для участия в президентских выборах завершается во вторник в 16.00 (18.00 мск). По словам представителя МВД Клары Пекницовой, пока официально зарегистрированы 10 кандидатов, включая Земана. К ним может добавиться экс-премьер Мирек Тополанек, сообщивший в понедельник о выполнении необходимых для этого условий.

Согласно октябрьскому опросу общественного мнения, главными фаворитами на пост главы республики являются Земан, а также экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош и предприниматель Михал Горачек. Земан на пресс-конференции в понедельник отказался отвечать на вопрос о том, кого он считает своим главным соперником.