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СМИ назвали предполагаемую тему встречи Путина и Эрдогана


Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Москву с визитом 13 ноября, ожидаются переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным канала, Эрдоган планирует обсудить с Путиным приглашение на конгресс нацдиалога Сирии в Сочи представителей курдской партии "Демократический союз" (PYD). Ранее Анкара выразила недовольство этим шагом, назвав PYD террористической организацией, которой не место на переговорной платформе.

Также планируется обсуждение борьбы с терроризмом в Сирии и Ираке.

После визита в Москву Эрдоган направится в Кувейт 14 ноября.

 

 



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