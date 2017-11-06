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Bulgari покрыл сумки и галстуки звездами к Рождеству


Римский ювелирно-часовой дом Bulgari выпустил праздничную коллекцию аксессуаров Winter Holidays 2017, приуроченную к Рождеству и Новому году. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте производителя.

В новую коллекцию вошли сумки Serpenti Forever с фирменным замочком в виде стилизованной головы змеи с эмалевой чешуей. Сумки сшиты из стеганой либо металлизированной кожи и украшены декоративными восьмиконечными звездами и металлическими позолоченными заклепками, создающими эффект «снегопада». Также в линии представлены кошельки и визитницы разных цветов и размеров, шелковые шарфы и галстуки.

Bulgari — итальянский ювелирный дом, основанный в 1884 году в Риме выходцем из Греции Сотириосом Булгарисом. Открытый им магазин сначала продавал предметы антиквариата, затем украшения собственного производства. Поклонницами бренда были Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Роми Шнайдер, Джина Лоллобриджида.



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