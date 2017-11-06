Багдад потребовал от курдской автономии отказаться от идеи независимости

Центральные власти Ирака потребовали от правительства курдского региона заявить об отказе от идеи независимости и выхода из состава арабской страны. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении канцелярии премьер-министра Ирака Хейдара аль-Абади.

"Мы требуем от курдского региона четко заявить о приверженности отказу от отделения или независимости от Ирака, основываясь на решении Федерального суда", - подчеркнули в пресс-службе главы кабмина. Ранее Федеральный суд республики подтвердил, что в основном законе страны нет статьи, допускающей отделение какого-либо региона от Ирака, тем самым исключив возможность создания независимого Иракского Курдистана по итогам референдума.

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила спустя два дня, что свыше 90% участвовавших в плебисците высказались за отделение от Ирака. Плебисцит состоялся вопреки протестам Багдада и решению Высшего суда о неконституционности действий региональных властей.





