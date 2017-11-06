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Российский космонавт опубликовал сделанные из космоса фотографии Еревана


Российский космонавт, герой РФ Сергей Рязанский опубликовал на своей странице в социальной сети сделанные из космоса фотографии, в том числе столицы Армении – Еревана.

«Ереван не похож на другие столицы – люди здесь никуда не торопятся, город двигается в своем размеренном темпе. А Каскад, один из символов Еревана, известен далеко за его пределами. Кстати, пользуясь случаем, передаю космический привет друзьям в российском посольстве в Армении», - как сообщает Арменпресс, написал Рязанский.



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