В Армении созданы благоприятные условия для предпринимательства: президент Армении Серж Саргсян

Возможности индийского рынка являются привлекательными для армянских предпринимателей. Как передает «Арменпресс», об этом в интервью агентству «DD news» сказал президент Армении Серж Саргсян.

Президент Армении Серж Саргсян сказал, что Индия имеет самую быстро развивающуюся экономику в мире, огромный рынок, и, конечно, возможности индийского рынка являются привлекательными для армянских предпринимателей.

«Мы поощряем экспорт, и многие годы имеем 2-значные показатели роста экспорта, страхуемые государством. Экспорт очень выгоден для Армении. Мы представили властям Индии 35 наименований продукции, и я уверен, что постепенно мы найдем место на индийском рынке. И сегодня мы экспортируем»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

Как сказал президент Армении Серж Саргсян по поводу инвестиционных возможностей в Армении, в Армении созданы благоприятные условия для предпринимательства.

«Мы годами прогрессировали по индексу «Doing business». Сегодня я услышал, что Индия улучшила свои показатели в этом рейтинге на 30 пунктов. И мы находимся в благоприятной зоне – среди первых 50 стран. Уверен, что показатели будущего года будут лучше. Амения – маленькая страна, а это означает, что каждый более или менее значимый бизнес находится в центре нашего внимания, в том числе, моего. Это означает, что мы постоянно готовы поддержать любого инвестора, мы крайне заинтересованы в инвестициях»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

По его совам, области сотрудничества ширроки –сельское хозяйство, переработка продуктов сельского хозяйства, фармацевтика, ювелирнор дело, огранка бриллиантов и пр.

«Приглашаем индийских предпринимателей попробовать свои возможности в армянской экономике. Я бы хотел, чтобы успешных историй было больше»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

Президент Серж Саргсян, совершил визит в Индию по приглашению премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди, где, в рамках визита, принял участие в пленарном заседании конференции "World Food India 2017" и торжественной церемонии открытия одноимённой выставки продуктов питания, на которой присутствовали почти 2000 участников из более чем 20 стран. Президент Серж Саргсян в рамках рабочего визита в Индию сегодня встретился с премьер-министром Нарендрой Моди.

В рамках рабочего визита в Индию Президент Серж Саргсян в Нью-Дели встретился с вице-президентом Республики Индия, председателем верхней палаты парламента Венкая Найду. Затем президент Серж Саргсян в Нью-Дели встретился с Президентом Республики Индия Рамом Натом Ковиндом. Президент Серж Саргсян первый день рабочего визита в Республику Индия завершил встречей с представителями армянской общины. В завершение рабочего визита в Индию Президент Серж Саргсян отправился в город Агра, где посетил одну из достопримечательностей Индии - Тадж Махал.Президент Республики оставил запись в Книге почётных гостей этого знаменитого архитектурного строения.