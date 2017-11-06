Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с совершённым в Нью-Йорке террористическим нападением, которое стало причиной десятков невинных жертв и раненных. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Республики высказал слова соболезнования и поддержки Президенту США, всему американскому народу и родным погибших, пожелав выдержки и мужества духа, а раненным - скорейшего выздоровления."Подобные бесчеловечные действия подтверждают нашу убеждённость, что терроризм не знает границ и необходимо совместно и с решимостью продолжать борьбу международного сообщества, чтобы выкорчевать это направленное против человечества зло.Вместе с дружественным народом Соединённых Штатов Америки мы молимся о мире душам погибших и о выздоровлении раненных", - сказано в телеграмме соболезнования Президента Республики.