Прогноз: 2017 год может войти в тройку самых жарких лет в истории планеты

Нынешний год с большой степенью вероятности войдет, наряду с 2015 и 2016, в тройку самых жарких лет за всю историю систематических наблюдений за погодой и климатом. С таким прогнозом выступила в понедельник в Женеве Всемирная метеорологическая организация (ВМО), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В ее заявлении отмечается, что "глобальная средняя температура за период с января по сентябрь была на 0,47 градуса по Цельсию выше, чем в среднем за период с 1981 по 2010 год". Подчеркивается, что это на 1,1 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху. Эксперты напоминают, что в отдельных районах на юге Европы, включая Италию, а также в Северной Африке, некоторых областях на востоке и юге Африки, в азиатской части Российской Федерации "было рекордно тепло". В то же время в северо-западной части США и западной части Канады было более прохладно, чем в среднем с 1981 по 2010 год.

В ВМО прогнозируют, что вследствие мощного явления Эль-Ниньо "2016 год, вероятно, останется самым теплым годом в истории наблюдений", а 2017 и 2015 годы займут второе и третье места. Вместе с тем период с 2013 по 2017 год "станет самым теплым пятилетним периодом в истории наблюдений" со средним значением температур, по предварительным данным, на 0,4 градуса выше, чем с 1981 по 2010 годы.