Последний тур первенства Европы по шахматам: Прямой эфир
15:48, 6 Ноябрь, 2017
Как передает «Арменпресс», на проходящем в Греции командном чемпионате Европы по шахматам 6-го ноября состоятся поединки последнего, 9-го тура.
Мужская сборная Армении без Левона Ароняна встретится с командой Сербии. Выступающий на первой доске Сергей Мовсесян и третий номер Грант Мелкумян сыграют черными фигурами, а Габриэль Саргсян и Оганес Габузян - белыми.
Перед последним туром сборная Армении с 9-ю очками делит 12-17 места.
Последним соперником женской сборной Армении станет команда Россия, которая досрочно выиграла командный чемпионат Европы.
Элина Даниелян и Лилит Галоян сыграют белыми, а Лилит Мкртчян и Мария Геворгян – черными. Перед последним туром женская сборная Армении набрала 11 очков и с Украиной делит 4-5 места.
Партии 9-го тура начались в 16:00 по ереванскому времени.