Правительство Армении готово создать благоприятные условия для индийских бизнесменов: президент Армении Серж Саргсян

Власти Индии очень положительно настроены в отношении развития армяно-индийского экономическогго сотрудничества. Как передает «Арменпресс», об этом в интервью агентству «DD news» сказал президент Армении Серж Саргсян.

«Правительство Армении готово создать благоприятные условия для индийских бизнесменов, даже на законодательном уровне. Мы готовы предоставить налоговые каникулы тем предприятиям, которые будут выпускать в Армении экспортную продукцию. В этом году мы начали строительство СЭЗ на границе с Ираном . СЭЗ «Меридиан» достигла значительных успехов в ювелирном деле и производстве бриллиантов, мы имеем СЭЗ «Альянс», занимающуюся современными технологиями, в прошлом году мы выпустили первый армянский смартфон. Работать в таких зонах очень интересно»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

Президент Серж Саргсян, совершил визит в Индию по приглашению премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди, где, в рамках визита, принял участие в пленарном заседании конференции "World Food India 2017" и торжественной церемонии открытия одноимённой выставки продуктов питания, на которой присутствовали почти 2000 участников из более чем 20 стран. Президент Серж Саргсян в рамках рабочего визита в Индию сегодня встретился с премьер-министром Нарендрой Моди.

В рамках рабочего визита в Индию Президент Серж Саргсян в Нью-Дели встретился с вице-президентом Республики Индия, председателем верхней палаты парламента Венкая Найду. Затем президент Серж Саргсян в Нью-Дели встретился с Президентом Республики Индия Рамом Натом Ковиндом. Президент Серж Саргсян первый день рабочего визита в Республику Индия завершил встречей с представителями армянской общины. В завершение рабочего визита в Индию Президент Серж Саргсян отправился в город Агра, где посетил одну из достопримечательностей Индии - Тадж Махал.Президент Республики оставил запись в Книге почётных гостей этого знаменитого архитектурного строения.