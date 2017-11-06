Председатель НС Армении Ара Баблоян принял новоназначенного посла Франции Жонатана Лакотта

6 ноября Председатель НС Армении Ара Баблоян принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Франции в РА Жонатана Лакотта. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Приветствуя гостя, спикер парламента подчеркнул высокий уровень существующих между Арменией и Францией отношений и пожелал послу плодотворной работы.

А.Баблоян высоко оценил роль Франции как сопредседателя МГ ОБСЕ в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта мирным путем, отметив: “Благодарны Франции за усилия в мирном разрешении этого конфликта. Признание права народа Арцаха на самоопределение не имеет альтернативы”.

Председатель НС подчеркнул значение влияния французской культуры, литературы и языка на Армению, в этом русле выделив важность проведения в РА в 2018 г. Саммита Международной Организации Франкофонии (МОФ). Г-н Баблоян отметил, что Армения стремится к развитию и углублению сотрудничества с Францией в области образования, культуры, здравоохранения и во всех других сферах.

По словам главы парламента, связанные с Францией события в центре внимания НС РА и особенно депутатской группы дружбы Армения – Франция.

А.Баблоян выразил свою поддержку новоназначенному послу в содействии программам, направленным на углубление отношений Армения – Франция.

Чрезвычайный и Полномочный посол поблагодарил за прием, отметив, что для него большая честь представлять Францию в Армении.

Г-н Лакотт обратился к 25-й годовщине установления дипломатических отношений Франция – Армения и подчеркнул важность проведения в РА в будущем году Саммита МОФ.

Посол рассматривает проведение Саммита в Армении как важное для обеих стран со всех точек зрения событие, способное объединить вокруг общих гуманитарных идей страны-члены организации.

Жонатан Лакотт обратился к созданию и развитию в Армении новых французских культурных и образовательных центров – с учетом имеющегося интереса к французским очагам образования.