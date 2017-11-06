«Би-би-си» показал трейлер сериала «МакМафия»
«Би-би-си» опубликовал первый трейлер сериала «МакМафия» о сыне русских эмигрантов, пытающемся покончить с преступным прошлым своей семьи. Ролик выложен на YouTube, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
В сериале снялись Джеймс Нортон, Дэвид Стрэтэйрн, Алексей Серебряков и Мария Шукшина.
Режиссером «МакМафии» стал Джеймс Уоткинс, снявший хоррор «Райское озеро» и один из эпизодов сериала «Черное зеркало» («Заткнись и танцуй»). Дата премьеры пока не называется.
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