Сингапур в четвертый раз признан самым дорогим городом для иностранцев

Сингапур четвертый год подряд признан самым дорогим мегаполисом для проживания иностранцев. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник выдержки из доклада аналитического подразделения британского журнала Economist Intelligence Unit (EIU).

В частности, отмечается, что город - государство "является самым дорогим местом в мире для приобретения автомобиля, а также вторым по стоимости одежды".

Второе место в рейтинге занял Гонконг, за которым - Цюрих, Токио и Осака. В целом, как подчеркивают авторы исследования, в десятке самых дорогих мест для жизни наибольшее представительство у азиатских городов. В список также вошел Нью-Йорк, который благодаря подешевевшему доллару опустился на две позиции по сравнению с прошлым годом и занял девятую строчку. Единственным представителем еврозоны стал Париж, который оказался на десятом месте, разделив эту позицию с Копенгагеном.

В докладе была рассмотрена стоимость 160 наименований товаров и услуг, в число которых вошли продукты питания, одежда, товары для дома, косметика, аренда жилья, транспортные расходы, оплата школы и детских садов.





