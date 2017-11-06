Государственная служба безопасности продуктов питания приостановила деятельность цеха по производству бастурмы

Государственная служба безопасности продуктов питания приостановила деятельность цеха частного предпринимателя Армена Хостегяна по производству бастурмы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам мониторинга были выявлены нарушения правил гигиены продуктов питания, на готовой продукции отсутствовала маркировка.Кроме того, действовавший в Ереване хозсубъект не представил документов о безопасности импортируемого мяса и принимаемого сырья, а производство бастурмы не соответствовало технологическим требованиям, не проводился также лабораторный надзор готовой продукции.Частному предпринимателю Армену Хостегяну было поручено привести производственный процесс в соответствие техническому регламенту по требованиям гигиены и условиям безопасности.