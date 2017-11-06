Франция является искренним другом армянского народа: президент Франции Макрон направил письмо католикосу Араму Первому

Франция является искренним другом армянского народа, обитающего как в Армении, так и в разных уголках света. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Киликийского католикосата, ссылаясь на письмо президента Франции Макрона католикосу Араму Первому.

Обращаясь к вопросу Геноцида армян, президент Франции Макрон пишет: «Спустя 100 лет после Геноцида армян, на Ближнем Востоке живут в условиях насилия и тирании. Уверяю, что Франция верна своей позиции и будет продолжать подчеркивать приоритетность истины и важность сохранения коллективной памяти во всех странах, включая Турцию».

По его словам, Франция является искренним другом армянского народа. «Мы имеем обязательства по мирному урегулированию карабахского конфликта, на пользу всем народам региона»,- сказано в письме.

Президент Франции Макрон подтвердил крепкую дружбу, наличествующую меежду Францией и Ливаном, подчеркнув, что Ливан является образцом разнообразия и демократии, где армянская община играет свою важную роль.

Президент Франции Макрон уверил, что Франция, вместе с союзниками, будет продолжать работать над утверждением мира на Ближнем Востоке, защищая расовые и религиозные особенности местного населения, что является своеобразной особенностью данного региона. Президент Франции Макрон выразил готовность бороться против радикализма, защищая общины, ставшие жертвой радикальных религиозных фанатов и насилия.