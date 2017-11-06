Работающие матери в Армении смогут нанять няню за счет государства
14:31, 6 Ноябрь, 2017
В НС Армении рассматривается вопрос возможности предоставления работающим мамам услуг няни за счет государства, а также создания электронной биржи труда. Как передает «Арменпресс», об этом сказал министр труда и по социальным вопросам Армении Артем Асатрян в ходе слушаний проекта госбюджета на 2018 год в парламентских комиссиях.
По его словам, в 2018 году правительство планирует осуществить три новые программы, нацеленные на решение социально-демографических проблем, в частности, уже представлена законодательная инициатива по возможности совмещения работы и ухода за ребенком в возрасте до 3 лет.
"Мы планируем предоставить возможность молодым мамам совместить возможность работы и ухода за ребенком в возрасте до 3 лет, когда она может находиться в декретном отпуске на законных основаниях. В частности, мы предлагаем возможность на время работы молодой мамы предоставлять ей няню, услуги которой будут оплачиваться со стороны государства", - сказал Асатрян.
При этом министр не уточил условий предоставления няни и размера оплаты ее услуг.