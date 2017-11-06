Мадрид заявил, что уважает решения бельгийского суда в отношении Пучдемона

Власти Испании с уважением относятся к решениям бельгийского суда в отношении отстраненного от должности главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых бывших членов регионального правительства, которые находятся в Брюсселе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила в понедельник заместитель премьера, министр территориального управления Испании Сорайя Саенс де Сантамария.

"Со стороны правительства и с учетом того, что мы говорим о демократической системе, такой же демократической, как и в Испании, [выражаем] максимальное уважение решениям судей в Испании, Бельгии и во всех государствах, уважающих разделение властей и независимость судебных органов", - отметила вице-премьер, чьи слова приводит агентство Europa Press.

3 ноября Национальная судебная коллегия пиренейского королевства постановила выдать ордер на арест Пучдемона и четверых бывших членов правительства автономии, которые находятся в Бельгии. Ранее суд уже решил заключить под стражу восьмерых экс-руководителей каталонских департаментов, в том числе бывшего замглавы автономии Ориола Жункераса. Прокуратура Испании обвиняет их в бунте, мятеже и растрате.

Сам Пучдемон утверждает, что не пытается уйти от правосудия. Команда экс-главы Каталонии называла выдвинутые против них обвинения необоснованными и политически мотивированными, а возможное наказание в виде 30 лет лишения свободы чрезмерным.

В воскресенье, 5 ноября, экс-лидер Каталонии и его соратники добровольно явились в брюссельскую полицию. По итогам показаний обвиняемых бельгийский судья решил оставить на свободе Пучдемона и бывших членов каталонского правительства. Тем не менее теперь им запрещено покидать территорию королевства.





