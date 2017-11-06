Сокращение финансирования сферы здравоохранения не скажется на качестве медицинских услуг: министр здравоохранения Армении Левон Алтунян

В понедельник, 6 ноября, на совместном заседании постоянных комиссий Национального Собрания Армении продолжились обсуждения проекта закона РА «О Государственном бюджете РА на 2018 год».

Сокращение финансирования сферы здравоохранения на 5,8 млрд драмов не скажется на качестве медицинских услуг. Как передает «Арменпресс», об этом сазал министр здравоохранения Армении Левон Алтунян во время обсуждения проекта закона РА «О Государственном бюджете РА на 2018 год».

В то же время, он подчеркнул, что на финансирование сферы здравоохранения требуется 280 млрд драмов, тогда как в бюджете 2018 года на это выделено 80.1 млрд драмо.