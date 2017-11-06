Президент Армении Серж Саргсян выделил три направления активизации армяно- индийского экономического сотрудничества

Для активизации армяно-индийского экономического сотрудничества необходимо предпринять множество мероприятий. Как передает «Арменпресс», об этом в интервью агентству «DD news» сказал президент Армении Серж Саргсян.

«Принимая участие в пленарном заседании конференции "World Food India 2017" и торжественной церемонии открытия одноимённой выставки продуктов питания,я лично убедился, что потенциал сотрудничества очень велик. Услышал такую цифру – в Индии перерабатывается лишь 10% продуцируемых фруктов и овощей. Здесь мы имеем три направления активизации армяно-индийского экономическогго сотрудничества: первое – качественные, конкурентоспособные продукты питания имеются и в Индии, и в Армении. Необходимо увеличить товарообмен в этом направлении. Второе - в Армении большое значение придается отрасли переработки продуктов питания, здесь мы накопили достаточный опыт»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

По его словам, с этим опытом надо ознакомить индийских бизнесмеенов, создав совместные предприятия в Индии. По его словам, надо учесть, что в Армении проживает 1/3 всех армян, остальные 2/3 живут за ее пределами. Среди последних многие достигли значительных успехов в различных отраслях, и их вовлечение в процесс будет полезно и Индии, и для этих бизнесменов.

«Как третье направление – в Армении можно основать совместные предприятия, где будет перерабатываться индийское сырье. Транспортных коммуникаций достаточно. Кроме того, индийских бизнесменов может воодушевить членство Армении в ЕАЭС и 180-миллионный рынок стран-участниц ЕАЭС, где также имеется потребность в продовольствии»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

Президент Серж Саргсян, соверщил визит в Индию по приглашению премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди, где, в рамках визита, принял участие в пленарном заседании конференции "World Food India 2017" и торжественной церемонии открытия одноимённой выставки продуктов питания, на которой присутствовали почти 2000 участников из более чем 20 стран. Президент Серж Саргсян в рамках рабочего визита в Индию сегодня встретился с премьер-министром Нарендрой Моди.

В рамках рабочего визита в Индию Президент Серж Саргсян в Нью-Дели встретился с вице-президентом Республики Индия, председателем верхней палаты парламента Венкая Найду. Затем президент Серж Саргсян в Нью-Дели встретился с Президентом Республики Индия Рамом Натом Ковиндом. Президент Серж Саргсян первый день рабочего визита в Республику Индия завершил встречей с представителями армянской общины. В завершение рабочего визита в Индию Президент Серж Саргсян отправился в город Агра, где посетил одну из достопримечательностей Индии - Тадж Махал.Президент Республики оставил запись в Книге почётных гостей этого знаменитого архитектурного строения.