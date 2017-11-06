Эмин Ерицян считает, что явка избирателей на выборах ОМС была невысокой

В ряде общин на выборах в органы местного самоуправления, прошедших накануне, наблюдалась низкая явка избирателей. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал 6 ноября председатель Союза общин Армении Эмин Ерицян.

По его словам, данная тенденция возникает на каждых выборах, и имеет ряд объективных причин. Как считает эксперт, независимо от того, насколько кандидаты уважаемы среди населения, постоянно возникают проблемы, связанные с легитимностью местных органов власти и их взаимоотношения с населением.

«Вторая объективная причина - пассивная роль политических партий. Третья причина - проблема расширения и избирательная системы. Расширение уже состоявшийся факт и назад пути нет», - пояснил Ерицян, добавив при этом, что расширение общин и избирательные процессы должны быть связаны друг с другом.

По мнению председатель Союза общин Армении, эти выборы показали, что данная система нуждается в реформах, а предыдущая практика расширения несовместима с ней.

Центральная избирательная комиссия Армении обнародовала предварительные итоги состоявшихся 5 ноября выборов в органы местного самоуправления.

Выборы в органы местного самоуправления состоялись в 69 общинах Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской, Котайкской, Ширакской, Сюникской, Вайоцдзорской и Тавушской областей республики. При этом 34 общины являются укрупненными.