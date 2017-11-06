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В последнем туре первенства Европы сборная Армении сыграет без Левона Ароняна


В последнем туре первенства Европы сборная Армении сыграет без Левона Ароняна. Как передает «Арменпресс», на проходящем в Греции командном чемпионате Европы по шахматам 6-го ноября состоятся поединки последнего, 9-го тура.

Мужская сборная Армении без Левона Ароняна встретится с командой Сербии. Выступающий на первой доске Сергей Мовсесян и третий номер Грант Мелкумян сыграют черными фигурами, а Габриэль Саргсян и Оганес Габузян - белыми. 

Перед последним туром сборная Армении с 9-ю очками делит 12-17 места. 

Последним соперником женской сборной Армении станет команда Россия, которая досрочно выиграла командный чемпионат Европы.

Элина Даниелян и Лилит Галоян сыграют белыми, а Лилит Мкртчян и Мария Геворгян – черными. Перед последним туром женская сборная Армении набрала 11 очков и с Украиной делит 4-5 места.

Партии 9-го тура начнутся в 16:00 по ереванскому времени.

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