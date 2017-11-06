«Второй Всеармянский научный форум» активизирует сотрудничество науки и частного сектора

В Ереване стартовал Второй Всеармянский научный форум. Цель форума – решить ряд вопросов финасирования науки с привлечением частного сектора, подготовки армянских ученых зарубежом и пр. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал член руководящего органа «Программы по содействию молодым ученым» Геворг Варданян.

«В ходе этого форума мы хотим укрепить сотрудничество с учеными из-за рубежа и диаспоры. В результате организации совместных программ мы сможем достичь коммерциализации науки. Есть множество научных разработок, которые можно будет представить инвесторам в качестве бизнес-проектов»,- сказал член руководящего органа «Программы по содействию молодым ученым» Геворг Варданян.

По его словам, «Второй Всеармянский научный форум» будет пытаться активизировать сотрудничество науки и частного сектора.

В Ереване стартовал Второй Всеармянский научный форум. Встреча объединила учёных из разных отраслей естественных наук. Среди гостей – академик Юрий Оганесян (открыватель 118-го элемента в таблице Менделеева, названного оганесон), Артём Оганов (получивший мировую известность работами в материаловедении, в т. ч. по сверхтонким структурам бора) и многие другие учёные из Армении и Диаспоры.

На открытии форума выступил российский миллионер армянского происхождения, учредитель фонда «Инициативы развития Армении » (IDeA) Рубен Варданян.