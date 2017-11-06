Время в Ереване: 11:07:36,   6 Ноябрь

Президент Армении Серж Саргсян принял всемирно известных ученых Юрия Оганесяна и Ани Апраамян


Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 6 ноября, принял всемирно известных ученых, физиков, иностранных членов НАН РА Юрия Оганесяна и Ани Апраамян. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Они прибыли в Ереван для участия во Всеармянской конференции, которая пройдет 6-8 ноября. Кроме того, ученые примут участие в обсуждении стратегии Национальной научной лаборатории им. А.И. Алиханяна.

Приветствуя именитых ученых, президент высоко оценил их готовность содействовать развитию науки в Армении, а также внести вклад в достижение прогресса в частности в сферах  физики и математики и в становление молодых ученых.

Серж Саргсян также высоко оценил последовательность известных ученых в деле развития национального Центра превосходства в области онкологии, в частности открытия производства на территории  фонда «Национальная научная лаборатория имени Алиханяна» изотопов и формирования программы диагностического центра.

Президент подчеркнул, что государство последовательно продолжит держать в центре внимания и оказывать содействие реализации данных программ.

В ходе встречи была отмечена важность сотрудничества Фонда науки и технологий Армении (FAST) и тандема Юрий Оганесян–Ани Апраамян, с учетом того, что Ю. Оганесян является также членом Совета попечителей FAST.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации