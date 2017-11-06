Президент Армении Серж Саргсян принял всемирно известных ученых Юрия Оганесяна и Ани Апраамян

Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 6 ноября, принял всемирно известных ученых, физиков, иностранных членов НАН РА Юрия Оганесяна и Ани Апраамян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Они прибыли в Ереван для участия во Всеармянской конференции, которая пройдет 6-8 ноября. Кроме того, ученые примут участие в обсуждении стратегии Национальной научной лаборатории им. А.И. Алиханяна.

Приветствуя именитых ученых, президент высоко оценил их готовность содействовать развитию науки в Армении, а также внести вклад в достижение прогресса в частности в сферах физики и математики и в становление молодых ученых.

Серж Саргсян также высоко оценил последовательность известных ученых в деле развития национального Центра превосходства в области онкологии, в частности открытия производства на территории фонда «Национальная научная лаборатория имени Алиханяна» изотопов и формирования программы диагностического центра.

Президент подчеркнул, что государство последовательно продолжит держать в центре внимания и оказывать содействие реализации данных программ.

В ходе встречи была отмечена важность сотрудничества Фонда науки и технологий Армении (FAST) и тандема Юрий Оганесян–Ани Апраамян, с учетом того, что Ю. Оганесян является также членом Совета попечителей FAST.