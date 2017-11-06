СМИ: среди жертв техасского стрелка были беременная женщина и трое ее детей

Во время стрельбы в баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс погибла беременная женщина. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mirror.

По данным издания, женщина находилась на восьмом месяце беременности. Трое из ее пяти детей, находившихся вместе с ней в церкви, также погибли.

Вооруженный мужчина (по предварительным данным, 26-летний Дэвид Келли) расстрелял прихожан баптистской церкви из автоматической винтовки во время воскресной службы в церкви.

Погибли 26 человек: в самой церкви нашли 23 тела, два – снаружи здания, еще одна жертва скончалась по дороге в госпиталь. Власти предупреждают, что число погибших может возрасти.

Самой старшей жертве было 72 года, самой молодой – пять.