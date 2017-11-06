Полиция Армении распространила подробное видео инцидента с вооруженным нападением на детсад "Манушак" в Армавире. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

30 октября Аргам Овикян напал на детей и сотрудников детсада "Манушак" в городе Армавир в районе 16:25 в понедельник. Злоумышленник, чья бывшая жена и теща работали в дошкольном учебном заведении, ворвался с ножом в здание, захватив заложников. На протяжении четырех часов полиция вела с ним переговоры.

Злоумышленник арестован, трое – признаны потерпевшими по делу.

Аргаму Овикяну предъявлено обвинение по п.1 ч.2 статьи 34-104 (покушение на убийство) и п.3 и 4 ч.2 статьи 218 (захват заложника).

Позднее он всех отпустил, кроме трехлетнего ребенка.

Нападавшего обезвредили, он получил ранение, его перевели в медицинский центр Армавира имени Заришата (Арама) Мартиновича Мкртчяна.

Во время инцидента пострадали двое — воспитательница и заведующая детского сада, получив незначительные травмы.